Bakan Fidan’dan Suriye ziyareti açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretiyle ilgili detayları paylaştı. "Önceliğimiz olan tüm konuları ve endişelerimizi gündeme getirdik" diyen Fidan, "Suriye yönetiminin de bizimle aynı niyet ve perspektifi paylaştığını gördük" ifadelerini kullandı. Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'deki varlığı, Trump-Erdoğan görüşmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve AB güvenlik mimarisi gibi önemli konular da gündemdeydi.

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