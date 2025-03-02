Bakan Fidan’dan Londra’da AB’ye net mesaj: Türkiye güvenlik mimarisi için önemli!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'daki Ukrayna konulu liderler zirvesini değerlendirdi. Zirvede, Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması, güvenlik garantileri ve bölgesel istikrar konuları ele alındı. Bakan Fidan, "Avrupa Birliği'nde ABD’nin son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında bazı farklı görüşler oluştu. Bütün bunların hepsi masa etrafında tartışıldı." dedi. Öte yandan Bakan Fidan Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin yeniden oluşmasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.