BİZE ULAŞIN
30.11.2019
Bakan Fatih Dönmez: TANAP’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan TANAP projesi ile ilgili paylaşımda bulundu. İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.