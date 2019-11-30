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30.11.2019

Bakan Fatih Dönmez: TANAP’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan TANAP projesi ile ilgili paylaşımda bulundu. İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak.

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