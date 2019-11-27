Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 konusunda önemli açıklamalar

ABD ile yapılan S-400 görüşmeleri ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama dayatmacı bir üslubu kabul edemeyiz." dedi.