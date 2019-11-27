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27.11.2019
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 konusunda önemli açıklamalar
ABD ile yapılan S-400 görüşmeleri ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama dayatmacı bir üslubu kabul edemeyiz." dedi.
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