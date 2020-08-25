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Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan açıklaması: Bu şımarıklıktan vazgeçin!

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Giriş: 25.08.2020 20:06
Güncelleme:25.08.2020 20:10
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan'a sert açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir." dedi.

Çavuşoğlu, "(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız." dedi.

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