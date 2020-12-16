Bakan Çavuşoğlu: Irak ile vizeler kalkabilir

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi. YPG/PKK'nın Irak'taki peşmergeye saldırması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Kendilerine biat etmeyen Kürtlere saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz." dedi.