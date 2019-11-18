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18.11.2019

Bakan Bekir Pakdemirli'den "balon balığı" ve "yangın söndürme tankı" açıklaması

Gıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber'in sorularını yanıtladı. Pakdemirli “balon balığı” konusuna değindi. Pakdemirli, “Balon balığının zehri artık ilaç olacak” dedi. Yangınla mücadelede “kırmızı tank” dönemine değinen Pakdemirli, orman yangınlarını söndürmede kullanılan yangın söndürme tanklarının varlığından haberdar olduklarını belirtti ve "Yangın tanklarından bir, iki tane almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

15 yılın ardından Tarım Orman Şurası 3. defa Ankara'da toplanıyor. Gıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu'nun konuğu oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, şuradan çıkması muhtemel kararlar hakkında detaylı bilgileri paylaştı. Öte yandan Pakdemirli, tarımdaki 5 yıllık yol haritası için de önemli açıklamalarda bulundu.

"BALON BALIĞI" AÇIKLAMASI

"Balon balığını zehri artık ilaç olacak. Çünkü Kanada'da bununla ilgili bir talep var. Tansesi10 TL'ye veriyorlar. Değeri olmayan bir balık aslında… Şimdi bunlar da devreye girecek. Belki ilerde bu işin önemli bir pazar olduğunu hissedersek bu işin sanayisinin oluşmasına da öncülük edebiliriz diye düşünüyorum."

YANGINLA MÜCADELEDE "KIRMIZI TANK" DÖNEMİ

"Biz her zaman her türlü yeni teknik kullanımına açığız. Bu yaz yangınlarla ile mücadele ettik. Allah'a şükür hepsisin üstesinden geldik. Ama bütün yeni teknikleri denedik. Sahada drone'ları denedik. İHA'lardan Deniz Kuvvetlerinden destek aldık ve geceleri özellikle yönetim helikopterlerimizin aşağıda oluğu dönemde sevk ve idareyi sağlayabilmek için bunları yaptık. Bütün yeni teknolojileri kullanıyoruz. Yangın tanklarından bir, iki tane almak istiyoruz. Yangının tam ortasına girebilen, tam ortasından müdahale eden ve insan sağlığını riske etmeyen bir araç."

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