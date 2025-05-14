Bakan Bayraktar’dan yenilebilir enerji ve maden mesajı

Enerji ve Altyapı Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti grup toplantısı öncesinde soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, “Elektrik kesintileri ile ilgili endişe edilecek bir durum yok. Türkiye’de yenilebilir enerjiyi en üst düzey kullanmak istiyoruz ve kapasitelerin bir an önce devreye alınmasını istiyoruz. Yatırım sürelerini kısaltacak bir çalışma yapılıyor. Türkiye’nin madenlerini bir an önce ekonomiye kazandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN