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Bakan Bayraktar’dan yenilebilir enerji ve maden mesajı

Bakan Bayraktar’dan yenilebilir enerji ve maden mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 12:55
Enerji ve Altyapı Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti grup toplantısı öncesinde soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, “Elektrik kesintileri ile ilgili endişe edilecek bir durum yok. Türkiye’de yenilebilir enerjiyi en üst düzey kullanmak istiyoruz ve kapasitelerin bir an önce devreye alınmasını istiyoruz. Yatırım sürelerini kısaltacak bir çalışma yapılıyor. Türkiye’nin madenlerini bir an önce ekonomiye kazandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Bakan Bayraktar’dan yenilebilir enerji ve maden mesajı
Yenilebilir enerji ve maden mesajı
Yenilebilir enerji ve maden mesajı
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