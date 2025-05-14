14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Bakan Bayraktar’dan yenilebilir enerji ve maden mesajı
Enerji ve Altyapı Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti grup toplantısı öncesinde soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, “Elektrik kesintileri ile ilgili endişe edilecek bir durum yok. Türkiye’de yenilebilir enerjiyi en üst düzey kullanmak istiyoruz ve kapasitelerin bir an önce devreye alınmasını istiyoruz. Yatırım sürelerini kısaltacak bir çalışma yapılıyor. Türkiye’nin madenlerini bir an önce ekonomiye kazandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.