16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Bayraktar: “Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı”
Bakan Bayraktar: Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı

Bakan Bayraktar: “Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 14:59
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek kentin 6 Şubat depremlerinin ardından hızla toparlandığını söyledi. Bayraktar, Adıyaman’ın enerji şehri olduğunu ve Karakuş Sahası gibi önemli üretim alanlarına ev sahipliği yaptığını vurguladı. Yaklaşık 2,5 yıldır kente düzenli olarak ziyaretlerde bulunduğunu belirten Bakan, geri kalan çalışmaların da tamamlanacağını ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bayraktar: Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı
’Rayiç bedel’ cezaları yolda!
'Rayiç bedel' cezaları yolda!
TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilere açıyor
TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilere açıyor
Kenan Tekdağ’a ev hapsi!
Kenan Tekdağ'a ev hapsi!
Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı
“Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı”
ABD’den Pasifik’te gerilimi artıracak adım!
ABD'den Pasifik’te gerilimi artıracak adım!
Şikayet eden de yargılanan da CHP koridorunda
"Şikayet eden de yargılanan da CHP koridorunda"
Netanyahu Hitler’in sonunu yaşayacak
"Netanyahu Hitler’in sonunu yaşayacak"
Gazze’de yaralanan çocukların acı feryadı
Gazze’de yaralanan çocukların acı feryadı
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme!
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme!
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama 1 ev hapsi
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama 1 ev hapsi
CHP’nin yol haritası ne olacak?
CHP'nin yol haritası ne olacak?
Gazze’ye kara saldırısı! Uzmanlar A Haber’de
Gazze'ye kara saldırısı! Uzmanlar A Haber'de
Daha Fazla Video Göster