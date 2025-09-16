Bakan Bayraktar: “Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek kentin 6 Şubat depremlerinin ardından hızla toparlandığını söyledi. Bayraktar, Adıyaman’ın enerji şehri olduğunu ve Karakuş Sahası gibi önemli üretim alanlarına ev sahipliği yaptığını vurguladı. Yaklaşık 2,5 yıldır kente düzenli olarak ziyaretlerde bulunduğunu belirten Bakan, geri kalan çalışmaların da tamamlanacağını ifade etti.

