Bakan Ali Yerlikaya açıkladı | 5 şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 terörist yok edildi

Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kahramanımızın şehit olmasından sorumlu olan Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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