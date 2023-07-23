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Bakan Ali Yerlikaya açıkladı | 5 şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 terörist yok edildi

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Giriş: 23.07.2023 12:31
Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kahramanımızın şehit olmasından sorumlu olan Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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