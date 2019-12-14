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14.12.2019

Bakan Albayrak'tan 'Kayseri' paylaşımı |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasındaki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle bir teşekkür video klibi yayınladı.

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