Bakan Albayrak'tan 'Kayseri' paylaşımı |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasındaki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle bir teşekkür video klibi yayınladı.