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Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır

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Giriş: 23.08.2020 15:22
Güncelleme:23.08.2020 15:25
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak mesajında; "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" ifadelerini kullandı.

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak paylaştığı mesajında;

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun!

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır.

Geçmiş olsun #Giresun!

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 23, 2020
Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı
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