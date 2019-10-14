Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Akar, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kardeşlerimizin huzuru için gayret gösteriyoruz." dedi. Tutuklu DEAŞ'lıların durumuyla ilgili konuşan Akar, "DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var bu hapishane ile ilgili de biz elimizden geleni yapmakta gayretliyiz. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesi onu da gittiğimiz zaman PYD tarafından boşaltıldığını gördük. Bunu da fotoğrafladık." dedi.