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07.04.2020

Bakan açıkladı! 57 ilde 84 yurtta toplan 18 bin 156 kişi karantinada... |Video

Son dakika haberi; Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı. Kasapoğlu ayrıca, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini de duyurdu.

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin aldığı ilk önlemler arasında yer alan KYK yurtlarının karantina merkezlerine çevrilmesi, önemli bir uygulama olmuştu. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan Türkler ile yurt dışından gelen tek çok kişi 57 ilde bulunan 84 yurda geçici olarak yerleştirilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu KYK yurtlarında karantina altında bulunan mevcut kişi sayısını duyurdu.

57 İLDEKİ YURTLARDA TOPLAN 18 BİN 156 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı. Kasapoğlu ayrıca, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini de duyurdu.

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