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08.11.2019

Bahis operasyonu; elbise dolabındaki 3 milyon lira böyle bulundu

İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye geçen Salı düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin paraları sakladığı lüks rezidanstaki dairede elbise dolabına saklanan 3 milyon 128 bin liranın bulunması ve ekiplerin evde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

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