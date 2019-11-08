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08.11.2019
Bahis operasyonu; elbise dolabındaki 3 milyon lira böyle bulundu
İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye geçen Salı düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin paraları sakladığı lüks rezidanstaki dairede elbise dolabına saklanan 3 milyon 128 bin liranın bulunması ve ekiplerin evde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.
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