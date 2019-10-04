Bahçeli'den sağlık durumu hakkındaki açıklama |Video

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli yazılı açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, 3 kişilik bir komisyonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemek için görevlendirdi. Bu komisyon Kılıçdaroğlu'nun suç teşkil edebilecek açıklamalarını izleyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında anlattı. Öte yandan MHP Lider Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının da kaldırılmasını istedi. Bahçeli, sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialara da sert yanıt verdi.