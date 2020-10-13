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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına sert tepki: Sipariştir, hezeyandır

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Giriş: 13.10.2020 11:37
Güncelleme:13.10.2020 11:49
Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla ilgili konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Sipariş ve hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin dolduruşuna girdi." açıklamasında bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasının o kısmı:

CHP GENEL BAŞKANI'NIN SEÇİM İSTEDİĞİ SİPARİŞTİR, HEZEYANDIR
CHP Genel Başkanı'nın seçim istediği sipariştir, hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin dolduruşuna girdi. Sayın Kılıçdaroğlu, ülkemi ve milletimi canımdan aziz biliyorum. Senden ve zihniyetinden hiç hazzetmiyorum. seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, kimler ne vadetti. Osman Kavala'ya duyduğun sempatinin altında Sorosçuların desteğini mi almak. Biz sahibinin sesini merak ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu sen kim Kapalı Maraş'a yabancısın, sana bakıp bakıp üzülüyorum. Hep çalışmadığın yerden sorularla karşılaşıyorsun. Söz gümüşse sükut altındır, sus da kazan. Her şeyin vakti var, beklemesini bil. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Seçim derdine düşme. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. MHP, seçimlerin zamanında yapılmasından, 2023 yılı Haziran ayında yapılmasında kararlıdır. Erken seçim boşuna nefes israfıdır. 2023'te adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

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