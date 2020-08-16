Bahçeli'den Joe Biden’a sert sözler: Rezil rüsva olacaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin 3 Kasım seçimlerindeki başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Son gelişmeler kapsamında Türk milleti kenetlenmiş bir halde onuruna, iradesine, şerefine, istiklaline sonuna kadar sahip çıkacaktır. Cumhur İttifakı vatanını, ülkesini ve milli namusu kahramanca savunacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır" ifadelerini kullandı Bahçeli'nin açıklamasının detaylarını A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.