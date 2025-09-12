12 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 21:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sabah Gazetesi’ne verdiği röportajda bu sözleri söyledi ve seçimde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Bahçeli, gündeminde terörle mücadele ve CHP’de yaşanan gelişmelerin de olduğunu vurguladı. Özellikle CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına değinen Bahçeli, iddianamelerin Ekim ayında tamamlanması ve yargılamaların bir an önce başlaması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli’den Erdoğan’a destek sözü: Cumhurbaşkanı 2028’de devam etmeli
