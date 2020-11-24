Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun vaka sayısı provokasyonuna sert tepki: Gafilce bir yaklaşım

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Vaka ve vefat sayıları ile ipe sapa gelmez görüş paylaşanların niyetleri kötüdür. İBB Başkanı'nın laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde siyasi çıkar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşımdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Bahçeli'nin açıklamasının o kısmı:

Gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüs dünyayı alarma geçirmiştir. Virüsün bulaşma hızı artış göstermektedir. Aşıyla ilgili çalışmaların seyri, devlet-millet dayanışmasının gücü virüse karşı mücadelenin hangi yönde olacağını gösterecektir. Hayatın akış hızı yavaşlamazsa, kurallara uyumda gevşeme yaşanırsa virüsle mücadele zorlaşacaktır. Bu sürece destek vermek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı bakımından büyük bir sorumluluktur.

GAFİLCE BİR YAKLAŞIM

Türkiye de diğer ülkeler gibi zorlu bir dönemdedir. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları dışında hiçbir söze kulak asılmamalıdır. Vaka ve vefat sayıları ile ipe sapa gelmez görüş paylaşanların niyetleri kötüdür. İBB Başkanı'nın laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde siyasi çıkar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşımdır. Sağlık Bakanımızın geceli gündüzlü mücadele ederken, belediye işlerinden başka işlere burnunu sokan bu kendini bilmezin amacı nedir? Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı oluşumları tetiklemesi mi amaçlanmaktadır. Covid-19'un meslek hastalığı sayılması konusunda TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını veriyoruz.