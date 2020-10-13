Bahçeli'den Dağlık Karabağ açıklaması: Ermenistan’ın kafasına vura vura alınmalı

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Çözüm teklifleri tuzaktır. Ermenistan sivilleri hedef alarak insanlık suçu işliyor. Dağlık Karabağ masada değil, sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalı." ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamasının o kısmı:

ERMENİSTAN SİVİLLERİ VURARAK İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR

Türk milletini hedef alan tehditlerin dozajında hiçbir zaman hafifleme olmadı. Bugün maruz kaldığımız sorunların tarihi kökleri olduğuna dair kuşkumuz yoktur. Yurt tuttuğumuz bu topraklar üzerinde tereddüt edenlerin sözünü keserler. Ecdadımız ne dediyse, hangi zorluklarla muhatap kaldıysa bugünlerde de aynısını yaşıyoruz. Akdeniz'deki gergin atmosfere bakın, Dağlık Karabağ sorununa odaklanın, Ermenistan emperyalizmin kurduğu devlettir. Büyümek için, büyümek sadece ve sadece kanser hücresinin özelliğidir. Ermenistan kanser hücresidir. Masumları öldüren Ermenistan, işgalci ülke Ermenistan. İki ülke arasındaki ateşkes çağrıları, masa kurma önerileri Dağlık Karabağ davasını kilitlemekten başka manaya gelmemektedir. Neyin ateşkesi, neyin görüşmesi. Konu bağımsızlık onurudur. Terörist Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek cinayetlerin meşrulaştırılmasıdır. Dağlık Karabağ Türk'tür. Zoru gören Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir. Sonuçsuz görüşme turlarından oluşan uzun ve yorucu yıllar başlamış olacaktır. Dağlık Karabağ 1,5 asra dayanan bir sancıdır. Sovyetler döneminde Karabağ bölgesinin nüfusuyla oynanmış, Ermeniler lehine değişimler gözlemlenmiştir. BM Güvenlik Konseyi 1993 yılında 4 karar almıştır. Bu kararlarda Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların boşaltılması kararı alınmıştır. Ermenistan bu karara uymamıştır. Azerbaycan'ın edilgen ve pasif bir şekilde tutularak çözümsüzlüğe boyun eğmesi zorlanmaktadır. Ermenilerin diplomasiyle, diyalogla, temasla Dağlık Karabağ'dan çekilmeleri boş bir hayaldir. Güç kullanarak vatan toprakları alınacaktır.

ERMENİSTAN'IN KAFASINA VURA VURA ALINMALI

Ermenistan sevdalısı Fransa, ABD ve Rusya arabulucu olarak öne çıkmıştır. Kuzu canavara teslim edilmiştir. Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hali ortaya çıkmıştır. Dağlık Karabağ'daki 72 saatlik ateşkeste mutabakata varılmıştır. Bu bizim için tavizdir. Ateşkesi ihlal eden Ermenistan olmuştur. Katille pazarlık kurşun olarak fatura edilmiştir. Azerbaycan'ın ateşkes kararına uyulduğunu açıklaması Ermenistan'ı cesaretlendirmektedir. Dağlık Karabağ masada değil, sahada Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır. Dağlık Karabağ silah zoruyla Azerbaycan'a geçmelidir. Bugün Gence'yi Bakü'yü tehdit eden Ermenistan güçlenerek çıkarsa, gelecek Azerbaycan için çok zor olacaktır. Ermenistan işgal ettiği yerden ön şartsız çekilmelidir. Erivan'ın bir gece bedel ödeyeceği akıllarından çıkarmaması en makul davranıştır.