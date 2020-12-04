Bahçeli'den CHP'ye çok sert sözler: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük sözlerine tepki göstererek "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın'' dedi.

MHP lideri Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Kasım'da CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna alenen hakaret ettiğini, Katar'a satıldığını açıkça ifade ve iddia ettiğini belirtti. Bahçeli, bu 'düşman üslubunun' tavzihi ve tevilinin elbette mümkün olmadığını kaydederek, "Bu programda kimin ne söylediği, nasıl bir duruş gösterdiği bilinmektedir. Moderatör, Türk ordusuna 'satılmış' diyen işbirlikçi CHP'liye beklenen itirazı yap(a)mamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir. Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Habertürk adına ne Turgay Ciner'den ne de bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Üstelik yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir" dedi.

'RTÜK KARARINA SAYGI DUYULMALIDIR'

Orduya 'satılmış' demenin vatana ihanet olduğunu savunan Bahçeli, "Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak ��uvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur. Habertürk'te, CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi. Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalıdır. Elbet üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır. Öyle bir noktaya gelindi ki, tek suçlu, tek kusurlu, tek günahkâr RTÜK gibi takdim, tayin ve teşhir edildi. Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu faşist bir dayatmadır. Bu namert bir tertiptir. Orduya satılmış diyeni konuşan yok, ancak RTÜK'e saldıran pek çok! Çarpıklık işte buradadır. Zannederseniz basın ve haber alma özgürlüğünün güvenlik duvarları yıkılmış, sanki ülkemiz karanlık bir çıkmaza hapsolmuş, reform umutları çuvallamıştır. Orduya satılmış diyenleri görmeyen; bu şerefsizliğe itiraz etmeyen bana göre ne hukuktan ne de milli haysiyetten bahsetsin" diye konuştu.



'BU HESABI SORACAĞIZ'

Bahçeli, bir konunun yalnızca bir tarafını görmek veya göstermenin, hiçbir şey görmemek, görememek olduğunu belirterek, "Kahraman Türk ordusuna satılmış diyenlerin rezaleti ortalık yerde duruyorken, 'özgürlük gitti gidiyor' çığlıkları atanlar Türkiye'nin karşında mevzilenmiş iç işgal ve zillet cephesidir. CHP Genel Başkanı'nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem sahiplerinin RTÜK Kararı'nı 'Tek seslilik, demokrasi ayıbı, sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret' gibi ifadelerle eleştirmeleri zalimlerin fermanıdır. Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız, bu iğrençliğe paravanlık ve payandalık yapanları unutturmayacağız. Demokrasinin ardına saklanıp Türkiye'yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere, önemle ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soracağız" ifadesini kullandı.