03 Eylül 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi: İlk şarkı Ferdi Tayfur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve isim babası olduğu 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur’dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.