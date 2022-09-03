Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi: İlk şarkı Ferdi Tayfur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve isim babası olduğu 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur’dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.