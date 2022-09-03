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Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi: İlk şarkı Ferdi Tayfur

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Giriş: 03.09.2022 21:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve isim babası olduğu 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur’dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.
Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi
Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi
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