18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları BAE'li casusları Dahlan gönderdi! Perde arkasını A Haber'de anlattı

BAE'li casusları Dahlan gönderdi! Perde arkasını A Haber'de anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2020 14:09
Son dakika haberi... BAE adına İstanbul'da casusluk yaparken yakalanan Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan hakkındaki soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıktı. Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan’ı İstanbul’a “Ortadoğu’nun kiralık katili” olarak bilinen Filistin asıllı BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ın gönderdiği belirlendi. Olayın perde arkasını Sabah Gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, A Haber'de anlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına İstanbul'da casusluk yaparken yakalanan Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan hakkındaki soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmadaki şüpheli bir diğer ismin "Ortadoğu'nun kiralık katili" olarak bilinen Filistin asıllı BAE tetikçisi Muhammed Dahlan olduğu ortaya çıktı. Hasan'ın cezaevinde intihar etmesi nedeniyle savcılık, Şaban ve Dahlan hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "uluslararası casusluk yapma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

15 TEMMUZ'U FONLADI

İki casusu Türkiye'ye 15 Temmuz darbe girişimini öncesi FETÖ'yü fonladığı ortaya çıkan Dahlan'ın gönderdiği bilgisinin yer aldığı dosya Ankara'ya gönderildi. Şaban'ın cep telefonunda, BAE'li bir istihbaratçı ile yaptığı konuşmanın ekran alıntısına ait fotoğraf ele geçirildi. 2 casusun ülkemizde mülteci olarak bulunan Filistinliler ve STK'larla ilgili bilgi topladıkları belirlendi. Şaban ile irtibatlı bir gizli tanığın ifadesi de alındı. Filistin Gazze'den tanıdığı bir şahsın kendisinden Şaban'a kalacak yer bulması istendiğini anlatan gizli tanık, Şaban'ın ismini, 2008'de Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki sorunların başladığı dönemde Gazze'den Hamas'a yönelik bombalı eylem yapma girişiminde bulunmasından bildiğini söyledi. Gizli tanık, Şaban'ın kendisine Fetih Hareketi'nin Türkiye sorumlusunun ismini, toplantı ve etkinlikerini, Hamas ve Fetih Hareketi ile bağlantılı dermekleri, Müslüman Kardeşler yapılanmasını sorduğunu da anlattı. Gizli tanık Şaban'ın kendisine "Yakında Muhammed Dahlan Filistin'in Başkanı olacak" dediğini, Hasan'ın ise emekli istihbarat tümgeneral rütbesinde olduğunu aktardı.
BAE'li casusları Dahlan gönderdi! Perde arkası...
BAE'li casusları Dahlan gönderdi! Perde arkası...
Refik Hariri suikastında karar çıktı
Refik Hariri suikastında karar çıktı
Peş peşe iki kritik toplantı!
Peş peşe iki kritik toplantı!
Türk bayrağını diken emekli öğretmen anlattı
Türk bayrağını diken emekli öğretmen anlattı
Yüz yüze eğitim açıklaması: İzin verilmeyecek
Yüz yüze eğitim açıklaması: İzin verilmeyecek
BAE'li casusları Dahlan gönderdi
BAE'li casusları Dahlan gönderdi
CHP'de 'Gül' çatlağı
CHP'de 'Gül' çatlağı
El-Kaide'nin 'sınır nöbetçisi' yakalandı
El-Kaide'nin 'sınır nöbetçisi' yakalandı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
3 büyük şehirde FETÖ operasyonu
3 büyük şehirde FETÖ operasyonu
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu
Daha Fazla Video Göster