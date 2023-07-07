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Baba-oğul gırtla gırtlağa koltuk savaşı! CHP’de neler olacak? Ekrem İmamoğlu'nun hedefi ne?

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 13:01
Güncelleme:07.07.2023 15:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan kavga için için "Baba-oğul gırtlak gırtlağa geldiler" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, yerel seçimler için de “Şehirler kurtarılmak için gün sayıyor, 31 mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz" dedi. CHP'de yaşanan “Baba-oğul” gırtlak gırtlağa Genel Başkanlık kavgasını ve yerel seçimlere yönelik gidişatı A Haber canlı yayınına katılan gazeteci- yazar Osman Diyadin ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.
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