05 Mayıs 2023, Cuma
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Azınlıklar AK Parti ile kazanımlar elde etti! Başkan Erdoğan’ın azınlık sevgisi Kasımpaşa’da başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidara geldiği ilk günden bu yana farklı kimlikleri hep zenginlik olarak gördü. Kapsayıcı ve kuşatıcı politikasıyla kendilerini yalnız ve güvensiz hisseden azınlıkları bir bir yeni haklarına kavuşturdu. Ötekileştiren ayrıştırıcı uygulamalar hızla ortadan kaldırıldı. Peki son 21 yılda azınlıklar ne gibi haklar kazandı? İşte tüm detaylar…