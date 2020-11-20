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Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu!

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Giriş: 20.11.2020 11:08
Güncelleme:20.11.2020 11:40
Azerbaycan ordusu 28 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarırken, sosyal medyada viral olan bir görüntü tüyleri diken diken etti. Azerbaycanlı asker işgalden kurtarılan bir bölgede kilise minaresine çıkarak ezan okudu.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı. Erivan yönetimi Azerbaycan ve Rusya lideriyle görüşerek yenilgiyi kabul etti ve Ermenistan askerlerinin bölgeden çıkışı başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü. Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken, hızla yayıldı.

CAMİLERİ DOMUZ AHIRI OLARAK KULLANMIŞLARDI

Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu!
Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu!
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