Azerbaycan'ın tarihi zaferi! Ateşkes izleme gücü nasıl çalışacak?

Azerbaycan ordusu sahada destan yazdı ve Karabağ 30 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Türk askeri ve Rus askeri bölgeden ne görevler üstlenecek? Tüm soruların cevabını A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ın konuğu olan emekli kurmay yarbay Ruslam İmamguluyev verdi.

Emekli kurmay yarbay Ruslam İmamguluyev'in açıklamaları:

"Türkiye'nin burada jeopolitik bir güç olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki devam eden savaşlarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olması. Her zaman Azerbaycan'ın desteklemesi bizim için çok önemliydi. Türkiye, Azerbaycan'ın savaşı kazanmasına yardımcı oldu.

Hadrud'un işgalden kurtarılması dönüm noktası oldu. Bizim değerlendirmemiz bu şekilde. Buranın kurtarılmasıyla Karabağ'ın işgalinin bittiğini anladılar. Askerlerimizin güneyden yaptığı sızma harekatları da çok önemliydi.

SİHA'ların bu savaşta çok önemli bir yeri var. Bunlar sayesinde Ermenistan'ın bölgedeki askeri tesislerini imha ettik. Ve sivil ahaliye hiçbir şekilde zarar vermedik. Onlar ise bizim sivillerimizi hedef aldılar. Azerbaycan silahlı kuvvetleri SİHA'ları mükemmel derecede kullandı.

Ermenistan bu süreçte sürekli olarak provokasyonlar yaptı. Bizim sivillerimizi hedef aldılar. Böylece savaşı lokalden genişe yayıp insanlarımızı hedef aldılar. Ermenistan bundan sonra terörist ataklar yapabilir.

Bölgede barış gücü olarak Türk Silahlı Kuvevetleri'nin olması onların durumlarını zorlaştıracak. Ermenistan'ın bizimle mukayese edilmeyecek şekilde küçük bir insan gücü vardı. Onların ümidi hibe olarak aldıkları silahlardı ama biz onları da ele geçirdik ya da imha ettik."