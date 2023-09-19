Azerbaycan’dan Karabağ operasyonu! İşte operasyondan ilk görüntüler | A Haber’de değerlendirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun hedefinin Ermenistan güçlerinin topraklardan çekilmesi olduğu belirtildi. Diğer yandan Azerbaycan hava sahasını kapattığını duyurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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