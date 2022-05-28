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Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde Selçuk Bayraktar'dan kritik mesaj: Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2022 16:06
Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST, semalarımızı, denizlerimizi, topraklarımızı koruyup yeşertecek yüksek teknolojiyi tüm toplumla birlikte geliştirme seferberliğidir." ifadelerini kullandı.
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