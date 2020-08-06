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Azerbaycan paylaştı! Türk Ordusundan onur veren görüntü | 2020 TurAZ Kartalı tatbikatında o an...

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Giriş: 06.08.2020 13:15
Güncelleme:06.08.2020 13:26
Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında helikopter, tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, askerlerin helikopterlerle araziye indirildiği görülüyor.

Tatbikat çerçevesinde tank ve zırhlı araçların da desteğinin alan askerler, temsili düşmanın mevzilerine operasyon yaptı.

Senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli yürüttüğü temsili operasyonun başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

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