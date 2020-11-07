07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini 30 yıl sonra işgalden kurtardı! Rus yapımı bombaları bırakıp kaçtılar

Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini 30 yıl sonra işgalden kurtardı! Rus yapımı bombaları bırakıp kaçtılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2020 09:38
Güncelleme:07.11.2020 09:38
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 30 yıldır işgal altında tuttuğu Fuzuli kenti ile buraya bağlı belde ve köyleri özgürlüğe kavuşturdu. Kayda geçen görüntüler, Ermenistan'ın bölgeyi işgalde tuttuğu süre boyunca Azerbaycanlılara ait evleri ve mezarları imha ettiğini gözler önüne serdi. Ermenistan'ın neden olduğu yıkımı A Haber ekibi yerinde görüntüledi. Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı aracalar ve Rus yapımı bombalar ekranlara yansıdı.

A Haber görüntüledi! Rus yapımı bombaları bırakıp kaçtılar
A Haber görüntüledi! Rus yapımı bombaları bırakıp kaçtılar
Beşikteki bebeği hedef aldılar!
Beşikteki bebeği hedef aldılar!
ABD'de Müslümanların zaferi!
ABD'de Müslümanların zaferi!
Trump sonuçları kabul etmezse sonuç ne olur?
Trump sonuçları kabul etmezse sonuç ne olur?
CHP ve İYİ Parti 40 yıllık binaları kentsel dönüşümüne hayır dedi!
CHP ve İYİ Parti 40 yıllık binaları kentsel dönüşümüne hayır dedi!
ABD’de o eyalette oylar yeniden sayılacak
ABD’de o eyalette oylar yeniden sayılacak
6 Kasım gününe ait veriler belli oldu
6 Kasım gününe ait veriler belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama
İP'li Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı
İP'li Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı! İşte A Haber'i hedef alan iftira ve gerçekler
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı! İşte A Haber'i hedef alan iftira ve gerçekler
Bilim Kurulu Üyeleri en sık yapılan hatayı açıkladı
Bilim Kurulu Üyeleri en sık yapılan hatayı açıkladı
ABD'de seçim kaosu! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
ABD'de seçim kaosu! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
Daha Fazla Video Göster