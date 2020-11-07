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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini 30 yıl sonra işgalden kurtardı! Rus yapımı bombaları bırakıp kaçtılar Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini 30 yıl sonra işgalden kurtardı! Rus yapımı bombaları bırakıp kaçtılar Giriş: 07.11.2020 09:38 Güncelleme:07.11.2020 09:38 Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 30 yıldır işgal altında tuttuğu Fuzuli kenti ile buraya bağlı belde ve köyleri özgürlüğe kavuşturdu. Kayda geçen görüntüler, Ermenistan'ın bölgeyi işgalde tuttuğu süre boyunca Azerbaycanlılara ait evleri ve mezarları imha ettiğini gözler önüne serdi. Ermenistan'ın neden olduğu yıkımı A Haber ekibi yerinde görüntüledi. Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı aracalar ve Rus yapımı bombalar ekranlara yansıdı. DİĞER