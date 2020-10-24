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Azerbaycan karşısında aciz duruma düşen Ermenistan cepheye çocukları sürdü!

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Giriş: 24.10.2020 23:28
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı video ile Azerbaycan karşısında aciz duruma düşen Ermenistan'ın cephede çocuk askerleri kullandığını belirtti. Haciyev, 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı.

Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

Ermenistan cepheye çocukları sürdü
Ermenistan cepheye çocukları sürdü
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