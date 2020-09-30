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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva A Haber'de açıkladı! 300 PKK'lı terörist neden Ermenistan'da?

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Giriş: 30.09.2020 09:36
Güncelleme:30.09.2020 09:56
Ermenistan'ın kanlı saldırısına Azerbaycan'dan misliydi yanıt geldi. Bölgede sıcak çatışmalar devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Öte yandan A Haber'de Erkan Tan'ın konuğu olan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, 300 PKK'lı teröristin neden Ermenistan'da olduğunu açıkladı. İşte haberin detayları...

300 PKK'LI TERÖRİST NEDEN ERMENİSTAN'DA?

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Bu bizim için yeni değil çünkü Ermenistan tarafından hep teröristlerin Azerbaycan'a karşı 90'lı yılların başından önce de Dağlık Karabağ'ın işgal olduğu günlerde de geniş teröristlerden istifade olundu. Monte Melkonyan diye birisi Asala'nın terör kanadının lideri 90'lı yılların başında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgal olurken burada iştirak etmiştir. Dağlık Karabağ'da da Azerbaycan askerleri tarafından öldürülmüştür. Ermenistan'da onu bir kahramana çevirmiştir. Bugünde o isim kahramanlaştırılmıştır. Yani bugün de Ermenistan tarafından terör destekleri Azerbaycan'ın işgal olunmuş arazilerinde yığışması ve Azerbaycan'a karşı olmasının bilgileri var.

Uluslararası platformlarda da hep söylüyoruz Ermenistan'ın sivil insanlara karşı vahşilikten yana istifade ettiğini söylüyoruz.

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