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Ermenistan ve PKK'dan Azerbaycan'a karşı kirli ittifak! Yüzlerce terörist...

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Giriş: 29.09.2020 16:18
Güncelleme:29.09.2020 16:18
Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla bozguna uğrayan işgalci Ermeni kuvvetleri ne yapacağını şaşırdı. Ermenistan hükümetinin Azerbaycan'ın bu karşılığı sonrası gizli kirli anlaşmalar peşine düştü ve PKK ile kirli bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre 300 PKK'lı terörist Ermenistan'a gidip milislere silahlı eğitim vermeye başladı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.

Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla bozguna uğrayan işgalci Ermeni kuvvetleri ne yapacağını şaşırdı. Ermenistan hükümetinin Azerbaycan'ın bu karşılığı sonrası gizli kirli anlaşmalar peşine düştü ve PKK ile kirli bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre 300 PKK'lı terörist Ermenistan'a gidip milislere silahlı eğitim vermeye başladı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; PKK'lı teröristler, toplu halde öldürülmemek için 25'erli gruplar halinde Azerbaycan'a karşı savaşmak için Ermenistan'a desteğe gitti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. Bölgede gerilim oldukça yüksek.

Türkiye'den destek gören Azerbaycan, Ermeni güçlerini tek tek etkisiz hale getirmeye başladı.

Zor durumda kalan Ermeniler, terör örgütü PKK'dan destek istedi.

300 PKK'LI ERMENİSTAN'DA
PKK elebaşları, bölgeye 300 terörist gönderdi.

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; Ermenistan'a desteğe giden PKK'lı teröristler 25'erli gruplar halinde ilerledi.

HDP BU YÜZDEN TÜRKİYE KARIŞMASIN DİYOR
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara müdahil olmamasını istemişti.

PKK'lı teröristlerin Ermenistan'a desteğe gitmesi, HDP'nin bu konudaki rahatsızlığının nedenini de ortaya çıkardı.

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