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Son dakika: 300 PKK'lı terörist Ermenistan'da! Ermeni milislere eğitim veriyorlar

Son dakika haberine göre Güvenlik Kaynakları: Temmuz ayında varılan anlaşma uyarınca 300 /YPG üyesi terörist, otobüslerle ve Karabağ'a taşındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: 300 PKK'lı terörist Ermenistan'da! Ermeni milislere eğitim veriyorlar

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; PKK'lı teröristler, toplu halde öldürülmemek için 25'erli gruplar halinde Azerbaycan'a karşı savaşmak için Ermenistan'a desteğe gitti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. Bölgede gerilim oldukça yüksek.

Türkiye'den destek gören Azerbaycan, Ermeni güçlerini tek tek etkisiz hale getirmeye başladı.

Zor durumda kalan Ermeniler, terör örgütü PKK'dan destek istedi.

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300 PKK'LI ERMENİSTAN'DA
PKK elebaşları, bölgeye 300 terörist gönderdi.

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; Ermenistan'a desteğe giden PKK'lı teröristler 25'erli gruplar halinde ilerledi.

HDP BU YÜZDEN TÜRKİYE KARIŞMASIN DİYOR
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara müdahil olmamasını istemişti.

PKK'lı teröristlerin Ermenistan'a desteğe gitmesi, HDP'nin bu konudaki rahatsızlığının nedenini de ortaya çıkardı.

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