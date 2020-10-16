Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Erdoğan'ın varlığı bütün Türk dünyası için önemli

A Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim gardaşımdır. Ona karşı çok büyük haksızlıklar edildi. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Elbette buna ben müdahale edemem. Ama ben buna içerliyorum. Onun gibi özünü Türkiye'ye veren, savunan milli meselede ülkesini her şeyin üzerinde tutan bir lider görmemişim. Onunla çok güçlü bağlarımız var. Hem cumhurbaşkanları olarak hem de insani olarak. Ben onu yakından tanıdığım için samimiyetle söylüyorum ki onun varlığı bütün Türk dünyası için önemli. Gardaşıma bundan sonra da başarılar dilemek istiyorum." dedi.

Aliyev'in Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin gücünü istemeyen ve rahatsız olanlar bu kampanyaları yapıyor. Ama Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye'yi çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği bölgede ce uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye de facto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiyesi ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiyesiz bu mesele çözülmez.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VARLIĞI TÜRK DÜNYASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim gardaşımdır. Ona karşı çok büyük haksızlıklar edildi. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Elbette buna ben müdahale edemem. Ama ben buna içerliyorum. Onun gibi özünü Türkiye'ye veren, savunan milli meselede ülkesini her şeyin üzerinde tutan bir lider görmemişim. Onunla çok güçlü bağlarımız var. Hem cumhurbaşkanları olarak hem de insani olarak. Ben onu yakından tanıdığım için samimiyetle söylüyorum ki onun varlığı bütün Türk dünyası için önemli. Gardaşıma bundan sonra da başarılar dilemek istiyorum.