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Ayşenur Arslan'ın skandal sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu! ''CHP silahlı mücadeleye başlamalı''

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10.05.2020
Şu an Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan'ın terör örgütü PKK'yı örnek göstererek "AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz." şeklinde sarf ettiği skandal sözleri, yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

Şu an Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan'ın "AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz." şeklindeki skandal sözleri, yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

Ulusal TV'de Kilittaşı adlı programa katılan Ayşenur Arslan, önce AK Partilileri cahil olmakla suçlamış, sonra da silahlı mücadele çağrısı yaparak büyük tepki toplamıştı.

Arslan, tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye gibi okur yazarlığı şüpheli milyonların yaşadığı bir ülkede CHP gibi partilerin iktidara gelmesi çok kolay değil. 4.5 milyon gazete okuyucusu var bunun AKP'ye oy verdim diyenlerin sayısı sadece 300 bin... Yani okumuyorlar, haber izlemiyorlar çok farklı yerlere yönelmişler verilen bir yeşilkart ve verilen bir yardım onları mutlu etmeye yetiyor. Onu kaybetmekten korkuyorlar.

"DEMOKRASİ DEDİĞİMİZ ŞEY SADECE VE SADECE SANDIKTAN GEÇMİYOR"
CHP'nin iktidara gelememesi her şeye rağmen bizim umudumuzu da yitirmemize yol açmamalı, Çünkü artık CHP de öğrenmeli ki demokrasi dediğimiz şey sadece ve sadece sandıktan geçmiyor."

"SİLAHLI MÜCADELE DEMİYORUM AMA..."
Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP'nin AK Parti iktidarını bilek güreşine tuttuğunu iddia eden Ayşenur Arslan, "Ben silahlı mücadeleye başlayalım demiyorum... Ama silahlı ya da silahsız mücadele etmek bedelini ödemek ve gericiliğe faşizme her türlü çağ dışı ideolojiye karşı ödevimizi yapmamız lazım." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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