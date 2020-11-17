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Ayşenur Arslan Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine karşı çıktı: Muhalefet partilerini susturmak için yapılıyor

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Giriş: 17.11.2020 13:32
Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereye karşı çıkanlardan Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan "Bana sorarsanız gövde gösterisi muhalefet partilerini susturmak için" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
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