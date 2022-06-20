20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayşe Sabancalı'nın acı hikayesi ortaya çıktı

Ayşe Sabancalı'nın acı hikayesi ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2022 19:34
Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınavında kimliğini unuttuğu gerekçesiyle okul önünde gözyaşlarına boğulan ve anne ve babasının vefat ettiğini söyleyen Ayşe Sabancalı yürekleri burkmuştu. Olayın sosyal medya ve medyada yayılmasının ardından bugün Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hikayesini paylaştı. İşte Ayşe Sabancalı'nın hikayesi...
Ayşe Sabancalı’nın acı hikayesi ortaya çıktı
Ayşe Sabancalı'nın acı hikayesi ortaya çıktı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan A Haber’e özel açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
​FETÖ’nün kumpas davası
​FETÖ'nün kumpas davası
Miçotakis’in Türkiye planı!
Miçotakis'in Türkiye planı!
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
TSK ve SMO savaş pozisyonu aldı
TSK ve SMO savaş pozisyonu aldı
Yargıtay’dan 28 Şubat Davası kararı
Yargıtay'dan 28 Şubat Davası kararı
Kıbrıslı Türklerden Yunanistan’a tepki
Kıbrıslı Türklerden Yunanistan'a tepki
HSK’dan yaz kararnamesi
HSK’dan yaz kararnamesi
Gökte İHA denizde İDA!
Gökte İHA denizde İDA!
Bakayalara bedelli af nasıl olacak?
Bakayalara bedelli af nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster