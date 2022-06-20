20 Haziran 2022, Pazartesi
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Ayşe Sabancalı'nın acı hikayesi ortaya çıktı
Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınavında kimliğini unuttuğu gerekçesiyle okul önünde gözyaşlarına boğulan ve anne ve babasının vefat ettiğini söyleyen Ayşe Sabancalı yürekleri burkmuştu. Olayın sosyal medya ve medyada yayılmasının ardından bugün Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hikayesini paylaştı. İşte Ayşe Sabancalı'nın hikayesi...