AYM'nin HDP kararından sonra süreç nasıl işleyecek? Rüya Akkuş A Haber'de anlattı

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesine karar verdi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesine karar verdi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

AYM'nin HDP kararını değerlendiren Akkuş, "İadesine karar verilmiş olmasın esasına ilişkin değil, sadece usulüne ilişkin. AYM üyeleri şunu söylüyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede bilgiler eksik. Bu bilgiler tamamlandıktan sonra bir kez daha bize gönderilebilir. Tam olarak teknik eksiklerden bahsediliyor. 637 şüpheli var. İddianamedeki bazı kişilerin görev tanımlarına yer verilmemiş, bazılarının da kimlik bilgileri eksik. Örneğim HDP MYK'sına yönelik isnatlar var. Kobani çağrısı gibi. Buların detaylandırılması istenmiş. Bunların tamamlanması gerekiyor. Şimdi ise, eksikler tamamlandıktan sonra bir kez daha iddianame AYM'ye gönderilecek. Yeniden raportörün önüne gidecek. Raportör tekrar incelemesi yapacak. Eğer iddianamede eksiklikler yoksa, iddianame resmi olarak bul edilmiş olacak ve dava süreci başlayacak. Sonra iddianame HDP'nin önüne gidecek ve önce yazılı sonra sözlü savunma yapacak. Yargılama süreci yasal olarak başlamış olacak." şeklinde konuştu.