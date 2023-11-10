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AYM yetki sınırlarını aştı mı? Yargıtay ve AYM arasındaki görüş ayrılığının sebebi ne?

A Haber
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Giriş: 10.11.2023 16:53
Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında mahkum olduktan sonra milletvekili seçillen Can Atalay için hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3 Dairesi ise AYM'nin kararını "Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti. AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunuldu. Peki AYM yetki sınırlarını aştı mı? Yargıtay ve AYM arasındaki görüş ayrılığının sebebi ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı avukat Yasin Şamlı değerlendirdi.
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