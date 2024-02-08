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AYM adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için hak ihlali kararı vermiş

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 08:55
İstanbul Çağlayan Adliyesi saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin daha önce Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye olmasına tepkiler sürüyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AYM’nin terör örgütlerini teröristleri koruyan kollayan bir duruma geldiğini belirtti ve AYM'nin kuruluş ve görevleriyle ilgili değişiklik yapmak gerektiğini söyledi.
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