18 Ocak 2022, Salı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ tartışması! İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın ismi bir kez daha Aydın Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında geçti. Karaarslan'ın ihaleler karşılığında belediyenin 10 üst düzey bürokratına 1 milyon 700 bin lira rüşvet yedirdiği ortaya çıktı. Bu bürokratlardan 5'i hala görevde. Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ise bürokratlarına sahip çıktı.