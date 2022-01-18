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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ tartışması! İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet

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Giriş: 18.01.2022 16:32
FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın ismi bir kez daha Aydın Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında geçti. Karaarslan'ın ihaleler karşılığında belediyenin 10 üst düzey bürokratına 1 milyon 700 bin lira rüşvet yedirdiği ortaya çıktı. Bu bürokratlardan 5'i hala görevde. Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ise bürokratlarına sahip çıktı.
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İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
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