Ayda'dan haber var: Yüzündeki yaralar artık iyileşmeye başladı

İzmir'de yaşanan depremin ardından 91 saat sonra enkaz altında mucizevi bir şekilde çıkarılan 3,5 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Yayınlanan yeni görüntülerde minik Ayda'nın yüzündeki yaralarında iyileşmeye başladığı görüldü.

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden tam 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3,5 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Ayda'nın yeni yayınlanan fotoğraflarında yüzündeki yaraların geçmeye başladığı görüldü.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in ardından gözler anne Fidan Gezgin'e çevrilmişti ancak kahreden haber geldi. Kızıyla beraber enkaz altında kalan annesinin cansız bedenine ulaştı.

AYDA'NIN İLK İSTEĞİ SU VE AYRAN OLMUŞTU

Enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekipteki görevli Ayda'nın ilk isteğini böyle anlattı: "Ses duyduk. Sessizlik istedim bir ses daha geldi. Emin olduktan sonra arkadaşlarla birlikte haber verdik. O küçük delikten içeriye baktığımızda küçücük bir el AFAD'dan bir abimiz vardı yanında İbrahim arkadaşımız vardı. İlk isteği benden su oldu çok susamıştı bir de ayran istedi yanında."