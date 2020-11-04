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Ayda'dan haber var: Yüzündeki yaralar artık iyileşmeye başladı

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Giriş: 04.11.2020 20:14
Güncelleme:04.11.2020 20:14
İzmir'de yaşanan depremin ardından 91 saat sonra enkaz altında mucizevi bir şekilde çıkarılan 3,5 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Yayınlanan yeni görüntülerde minik Ayda'nın yüzündeki yaralarında iyileşmeye başladığı görüldü.

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden tam 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3,5 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Ayda'nın yeni yayınlanan fotoğraflarında yüzündeki yaraların geçmeye başladığı görüldü.

Son dakika: 91 saat sonra mucize! Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı SON DAKİKA: 91 SAAT SONRA MUCİZE! AYDA BEBEK SAĞ OLARAK KURTARILDI
Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte kurtarılma anı AYDA BEBEK 91 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI! İŞTE KURTARILMA ANI

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in ardından gözler anne Fidan Gezgin'e çevrilmişti ancak kahreden haber geldi. Kızıyla beraber enkaz altında kalan annesinin cansız bedenine ulaştı.

Fidan Gezgin son yolculuğuna uğurlandı! Acılı eşten A Haberde yürek burkan sözler: Annesi Aydaya siper oldu FİDAN GEZGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! ACILI EŞTEN A HABER'DE YÜREK BURKAN SÖZLER: ANNESİ AYDA'YA SİPER OLDU

AYDA'NIN İLK İSTEĞİ SU VE AYRAN OLMUŞTU

Enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekipteki görevli Ayda'nın ilk isteğini böyle anlattı: "Ses duyduk. Sessizlik istedim bir ses daha geldi. Emin olduktan sonra arkadaşlarla birlikte haber verdik. O küçük delikten içeriye baktığımızda küçücük bir el AFAD'dan bir abimiz vardı yanında İbrahim arkadaşımız vardı. İlk isteği benden su oldu çok susamıştı bir de ayran istedi yanında."

Son dakika: Aydayı kurtaran kahramanları o anları A Habere anlattı: İlk isteği benden su ve ayran oldu SON DAKİKA: AYDA'YI KURTARAN KAHRAMANLARI O ANLARI A HABER'E ANLATTI: İLK İSTEĞİ BENDEN SU VE AYRAN OLDU

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