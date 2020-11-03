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Son dakika: Ayda'yı kurtaran kahramanları o anları A Haber'e anlattı: İlk isteği benden su ve ayran oldu
Son dakika haberi... İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Ayda'yı kurtaran kahramanlar o anları A Haber'e anlattı. Kahraman itfaiyeci Ayda'nın ilk isteğinin su ve ayran istediğini anlattı.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Ayda'yı kurtaran kahramanlar o anları A Haber'e anlattı. Kahraman itfaiyeci Ayda'nın ilk isteğinin su ve ayran istediğini anlattı.
İLK İSTEĞİ SU VE AYRAN OLDU
O anları A Haber'e anlatan itfaiyeci "Ses duyduk. Sessizlik istedim bir ses daha geldi. Emin olduktan sonra arkadaşlarla birlikte haber verdik. O küçük delikten içeriye baktığımızda küçücük bir el AFAD'dan bir abimiz vardı yanında İbrahim arkadaşımız vardı. İlk isteği benden su oldu çok susamıştı bir de ayran istedi yanında." ifadelerini kullandı.