Aziz Yıldırım’ın evinden çıkan kuaför ölü bulundu! Polis ekipleri inceleme başlattı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Beykoz'daki konutunda yaşanan ölüm olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kızı Yaz Yıldırım'a kişisel bakım hizmeti vermek için eve gelen 56 yaşındaki Derya Gündoğdu, konuttan ayrıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. İstanbul Emniyeti ile Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlatırken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla netlik kazanacak.