Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'de uyardı: O saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Avrupa üzerinden gelen "Omega Blokajı" sisteminin dağılmasıyla birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların artışa geçtiğini belirten Tek, özellikle Eylül ve Ekim aylarının da yaz sıcaklığında geçeceğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Tek, "Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışığına direkt maruz kalmamalı" dedi.