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Ayasofya ve Galata’da 'fetih' şöleni…İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne Kur'an tilaveti ve ışık gösterileri

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Giriş: 29.05.2021 21:35
Güncelleme:29.05.2021 21:57
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Kur'an tilaveti ve ışık gösterileri düzenlendi. Saat 20.53'te Başkan Erdoğan'ın mesajıyla başlayan kutlama programı, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam etti.

GÖRKEMLİ KUTLAMA

Saat 20.53'te Başkan Erdoğan'ın mesajıyla başlayan kutlama programı, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Kur'an tilaveti ve ışık gösterileri düzenlendi.

https://t.co/MyWbhU9NrD

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 29, 2021

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