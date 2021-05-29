Ayasofya ve Galata’da 'fetih' şöleni…İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne Kur'an tilaveti ve ışık gösterileri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Kur'an tilaveti ve ışık gösterileri düzenlendi. Saat 20.53'te Başkan Erdoğan'ın mesajıyla başlayan kutlama programı, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam etti.

GÖRKEMLİ KUTLAMA

Saat 20.53'te Başkan Erdoğan'ın mesajıyla başlayan kutlama programı, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Kur'an tilaveti ve ışık gösterileri düzenlendi.