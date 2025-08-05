Ayasofya Camii’ndeki kundaklama girişimi! Hasta görünümlü provokatörler mi devrede! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne gelen kişinin kundaklama girişimi, cemaatin dikkati sayesinde büyümeden önlendi. Halının bir bölümünün yanmasına neden olan şahıs kaçtıktan kısa süre sonra yakalanak tutuklandı. Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişiminin perde arkası A Haber Memleket Meselesi programında masaya yatırıldı. Hasta görünümlü provokatörün olduğunun altını çizen ve 11 Temmuz'da PKK'nın silah yaktığına dikkat çeken A Haber muhabiri Mehmet Karataş, 'Yani silahların yakıldığı değil, Ayasofya’nın yakıldığı bir gün konuşulsun istediler.' dedi. Gazeteci Bülent Eren Andaç ise 'Burada da çok dikkatli bakmak lazım PKK silah bırakmak üzere ve bu kundakçı da bu hareketi gerçekleştiriyor bu belli ki çok planlı yapılmış, Ayasofya üzerinden dünyayı ayağa kaldıracak bir hareket. Ayasofya’nın seçilmesi doğrudan doğruya bunun bir organize bunun arkasındaki akıl önemli?' ifadelerini kullandı.